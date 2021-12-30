Якутск, 30 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев делает ставку на удобных людей. Такое мнение высказал политолог Андрей Данилов, подводя итоги 2021 года, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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«Весной все более-менее успокоились, силы попробовали, начались кадровые перестановки, и тут мы заметили одну тенденцию, что Айсен Николаев всё время продвигает молодых. Казалось бы, очень неплохая тенденция, но эти люди удобные», — отметил Андрей Данилов.

Он напомнил, что должность спикера Госсобрания республики получил Алексей Еремеев, хотя в региональном парламенте есть много достойных людей более старшего возраста.

«И опять же подчеркну, что в Якутии у нас уважительно относятся к старшему поколению, можно было бы продвинуть более маститого политика, но Айсен Николаев выбрал делать ставку на Алексея Еремеева. Что Евгений Григорьев (избранный в 2021 году мэром Якутска — прим. ИА REGNUM), что Алексей Еремеев, они младше его и считают его большим начальником, человеком опытным, они не видели, как он работал с Федотом Тумусовым и со старой командой. То есть он выбирает абсолютно чистых людей с точки зрения отношения к нему и абсолютно преданных, и надеется на лояльность с их стороны», — обратил внимание эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Данилов отмечал, что в 2021 году руководство Якутии продемонстрировало весь спектр предвыборного давления на людей. По мнению эксперта, на этих выборах представители власти республики как следует использовали административный ресурс.