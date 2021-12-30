Продвигает молодых и удобных — политолог о кадровой политике главы Якутии
Якутск, 30 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев делает ставку на удобных людей. Такое мнение высказал политолог Андрей Данилов, подводя итоги 2021 года, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
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Он напомнил, что должность спикера Госсобрания республики получил Алексей Еремеев, хотя в региональном парламенте есть много достойных людей более старшего возраста.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Данилов отмечал, что в 2021 году руководство Якутии продемонстрировало весь спектр предвыборного давления на людей. По мнению эксперта, на этих выборах представители власти республики как следует использовали административный ресурс.