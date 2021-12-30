Североморск, Мурманская область, 30 декабря, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Северный флот (СФ) ВМФ России совместно с Русским географическим обществом (РГО) в 2022 году продолжит исследовать Арктику в рамках реализации планов экспедиционной деятельности. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Десант Северного флота

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Отмечается, что исследования в районе островов Земли Франца-Иосифа и Новой Земли будут проводиться в летний период навигации, для чего будут задействованы суда вспомогательного флота и гидрографической службы флота. Также продолжится совместная с РГО комплексная экспедиция «Помни войну», главной целью которой в 2022 году будет идентификация ранее обнаруженных на дне Баренцева и Карского морей подводных объектов.

пресс-служба СФ «На основании анализа достигнутых результатов идея экспедиции «Помни войну» по поиску погибших кораблей и судов признана заслуживающей внимания и имеет перспективы для дальнейшего развития, так как проводимые в ней мероприятия хорошо увязаны по смыслу и содержанию с боевой подготовкой флота и направлены на извлечение уроков из событий, приведших к гибели кораблей и судов отечественного ВМФ и союзников в годы Великой Отечественной войны».

По словам командующего СФ адмирала Александра Моисеева, ежегодные комплексные экспедиции флота и РГО в Арктику «стали доброй традицией». А тесное сотрудничество североморцев и научного сообщества в ходе экспедиционной деятельности «способствует расширению возможностей нашего государства по исследованию и сохранению уникальной арктической природы, накоплению новых знаний о наших арктических территориях».

Как сообщало ИА REGNUM, передвижную выставочную экспозицию Минобороны России и РГО за десять дней работы посетили более трёх тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота, жителей и гостей Петропавловска-Камчатского.