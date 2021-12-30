Симферополь, 30 декабря 2021, 11:12 — REGNUM Решение покинуть пост мэра Симферополя Валентин Демидов принял в связи с тем. что ему не удалось выполнить ряд поставленных задач. Об этом он сам сообщил в соцсетях 30 декабря.
Как сообщало ИА REGNUM, Валентин Демидов проработал в должности главы администрации Симферополя менее года — он приступил к исполнению обязанностей в феврале 2021 года после увольнения Елены Проценко, в апреле был назначен официально. Утром 30 декабря стало известно о его увольнении с должности.