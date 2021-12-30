Рустави, Грузия, 30 декабря, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Адвокатам бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили после многочасового ожидания 30 декабря разрешили навестить подзащитного, переведённого обратно в тюрьму в Рустави. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Сообщается, что в тюрьму вошли три адвоката: Ника Гварамия, Димитрий Садзаглишвили и Бека Басилая. Они хотят узнать о состоянии здоровья экс-президента, а также о том, при каких обстоятельствах его перевели из Горийского военного госпиталя в Рустави.

Накануне в военном госпитале в Гори, где Саакашвили лечился от последствий голодовки, сообщили, что его выписали. Гварамия заявил, что политика «похитили» и увезли в тюрьму против его воли.

Напомним, Саакашвили пытались перевести в тюрьму 27 декабря. В тот вечер он из-за этого так переволновался, что потерял создание. Как сообщил потом экс-президент в Facebook, у него резко поднялось давление. Тогда его перевод приостановили.