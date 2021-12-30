Минск, 30 декабря, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Минское «Динамо» одержало победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Иван Шилов ИА REGNUM Игроки минского «Динамо»

Единственную шайбу в матче забросил нападающий «Динамо» Артём Демков на восьмой минуте первого периода.

На сегодняшний день «Динамо» занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 50 очков. «Металлург» идёт на первом месте в Восточной конференции с 66 очками.

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