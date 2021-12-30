Якутск, , 11:07 — REGNUM В 2021 году руководство Якутии продемонстрировало весь спектр предвыборного давления на людей. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM, подводя итоги, политолог Андрей Данилов.

Выборы R-19.ru

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Вспоминая события уходящего 2021 года, он акцентировал особое внимание на трёх предвыборных компаниях — в Якутске (выборы мэра), Мирнинском и Чурапчинском районах. По мнению Андрея Данилова, на этих выборах представители власти в Якутии как следует использовали административный ресурс.

«Мы увидели, какие методы использует власть — фотоотчёты, прозвоны на предприятиях обязательные, принуждение студентов. Если не удается без использования административного ресурса побеждать, то это уже большой звонок для власти — а уважает ли её народ?» — отметил Андрей Данилов.

Он напомнил, что в Мирнинском и Чурапчинском районах статусные чиновники всячески противодействовали кандидатам от КПРФ. В Якутске все силы были направлены на продвижение тогда ещё кандидата в главы города Евгений Григорьева.

«Началось всё с того, что Сардана Авксентьева, которую называли чудо-мэром, на деле оказалась не такой, как её представляли, и ушла в отставку, сославшись на здоровье. Она оставила вместо себя своего молодого заместителя, единоросса Евгений Григорьева. Они сфотографировались с Айсеном Николаевым все втроём, и так начался политический новый год в Якутске. В целом политические партии были готовы к этому. Выдвинули своих кандидатов, тоже не старых, молодых. Год был действительно позитивный в плане продвижения молодых в политику

В целом компания прошла так себе, явка была низкой, и люди не верили, что будет такой исход, но многие голосовали, кто-то по принуждению», — подчеркнул Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг главы Якутии Айсена Николаева упал среди жителей региона из-за сложной ситуации с лесными пожарами в республике в 2021 году, ранее отмечал политолог. Главе Якутии и правящей партии «Единая Россия» в 2021 году «подложила свинью» природа. Результатом не слаженных действий по лесным пожарам стал проигрыш ЕР в республике на выборах в Госдуму РФ.