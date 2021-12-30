Политические итоги Якутии: уважает ли народ власть?
Якутск, 30 декабря, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В 2021 году руководство Якутии продемонстрировало весь спектр предвыборного давления на людей. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM, подводя итоги, политолог Андрей Данилов.
Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пороге 2022 года: итоги, события, поздравления — трансляция»
Читайте также: Главе Якутии в 2021 году «подложила свинью» природа — эксперт
Вспоминая события уходящего 2021 года, он акцентировал особое внимание на трёх предвыборных компаниях — в Якутске (выборы мэра), Мирнинском и Чурапчинском районах. По мнению Андрея Данилова, на этих выборах представители власти в Якутии как следует использовали административный ресурс.
Он напомнил, что в Мирнинском и Чурапчинском районах статусные чиновники всячески противодействовали кандидатам от КПРФ. В Якутске все силы были направлены на продвижение тогда ещё кандидата в главы города Евгения Григорьева.
Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг главы Якутии Айсена Николаева упал среди жителей региона из-за сложной ситуации с лесными пожарами в республике в 2021 году, ранее отмечал политолог. Главе Якутии и правящей партии «Единая Россия» в 2021 году «подложила свинью» природа. Результатом неслаженных действий по лесным пожарам стал проигрыш ЕР в республике на выборах в Госдуму РФ.