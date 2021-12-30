Барнаул, , 10:44 — REGNUM В предновогоднюю зимнюю ночь на алтайской трассе сломался грузовик, перевозивший хрупкий новогодний груз. На помощь водителю пришли алтайские спасатели. Подробности сегодня, 30 декабря, сообщает ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Грузовик Artemiuss

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Водитель грузового автомобиля, двигаясь из Барнаула в направлении села Кулунды, вынужденно остановился на трассе в результате поломки. На морозе починить самостоятельно автомобиль не удалось.

В грузовике находился очень прихотливый хрупкий груз, предназначенный для грядущего праздника. И если бы не помощь спасателей, подоспевших вовремя, товар был бы безвозвратно испорчен. Не поддавшись отчаянию Иван, так зовут спасенного водителя, обратился по телефону к сотрудникам МЧС России.

Сотрудники 64 пожарно-спасательной части, расположенной в районном поселке Благовещенка, пришли на выручку, попавшему в беду гражданину. Спасатели отбуксировали автомобиль в отапливаемое помещение пожарно-спасательной части, напоили горячим чаем Ивана, помогли устранить поломку автомобиля.

«Живые цветы являются традиционным украшением самых разнообразных праздников. И сотрудники пожарно-спасательной части не только уберегли меня от больших убытков, но и позволили жителям Кулунды иметь возможность дарить любимым букеты ароматных цветов, которые считаются одним из самых популярных и желанных подарков. Спасибо ребятам из МЧС», — поблагодарил Иван сотрудников МЧС, которые позволили завершить благополучно столь ответственный процесс.