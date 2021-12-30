Южно-Сахалинск, , 10:24 — REGNUM На Сахалине сотрудники прокуратуры Смирныховского района в преддверии Нового года исполнили мечту ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Акция «Елка желаний» Цитата из видео topspb.tv

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Сотрудники ведомства приняли участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Они сняли с ёлки одно из писем от 39 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Прокуратуре досталось красочное письмо Полины Заяц. Ребёнку подарили гаджет.

Как сообщало ИА REGNUM, желания детей, оставленные на ёлке в правительстве Амурской области, сбываются. В том числе глава региона Василий Орлов исполнил мечту ребёнка из приюта, мечтавшего покататься на лошадях.