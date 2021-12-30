Севастополь, , 10:21 — REGNUM Работу общественного транспорта в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января продлили в Севастополе, об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

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Так, троллейбусы № 7, 9, 12, 10, 14, автобусы № 3, 12, 12-А, 63, 120, 37, 40, 92, 94, а также катера на Северную сторону будут курсировать до 06:00.

В то же время с 1 по 9 января движение маршрутов будет осуществляться по расписанию выходного дня, уточнили в пресс-службе.

Отметим, что в новогодние праздники с 31 декабря по 9 января платные парковки в Севастополе будут работать бесплатно.