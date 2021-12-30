Челябинск, 30 декабря, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Челябинской области 29 декабря обнаружили ещё 483 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 146 303 случая заражения. Вылечились 136 403 пациента.

Больных COVID-19 в регионе насчитали 2582 человека. Скончались от ковида ещё 26 пациентов.