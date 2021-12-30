Благовещенск, 30 декабря 2021, 10:17 — REGNUM Желания детей, оставленные на ёлке в правительстве Амурской области, сбываются. В том числе глава региона Василий Орлов исполнил мечту ребёнка из приюта, мечтавшего покататься на лошадях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.
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Ранее Василий Орлов исполнил ещё несколько желаний ребят. Всего на ёлке в правительстве висели 645 шаров в детскими письмами, и все они были сняты.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн подарил подарки по акции «Ёлка желаний». Детям из детского дома он подарил Play Station, моноблок, ноутбук и планшет.