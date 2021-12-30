Благовещенск, 30 декабря, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Желания детей, оставленные на ёлке в правительстве Амурской области, сбываются. В том числе глава региона Василий Орлов исполнил мечту ребёнка из приюта, мечтавшего покататься на лошадях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ёлка на окраине

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«Я мечтал, о том, чтобы покататься на лошади, и моя мечта исполнилась. Сегодня я кормил много лошадей и катался на них. Мне очень понравилось, как они бегают», — рассказал мальчик из Свободненского социального приюта для детей.

Ранее Василий Орлов исполнил ещё несколько желаний ребят. Всего на ёлке в правительстве висели 645 шаров в детскими письмами, и все они были сняты.

«Это значит, что у ребят, которые сегодня находятся по разным причинам в социальных учреждениях, исполнились мечты. Очень важно, чтобы заветные желания исполнялись, это дает силы мечтать, творить и действовать. Благодарю всех неравнодушных амурчан, общественников, предпринимателей и ведомства, которые приняли участие в акции», — сказал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн подарил подарки по акции «Ёлка желаний». Детям из детского дома он подарил Play Station, моноблок, ноутбук и планшет.