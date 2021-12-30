Париж, 30 декабря, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Управление полиции Парижа объявило, что рестораны и бары закроют свои двери в два часа ночи в канун Нового года, передает BFM TV.

Meteors.ru Елисейские поля

Полиция запретила танцы в открытых для публики заведениях, а также собрания на дорогах общего пользования. С 18:00 31 декабря будет запрещено употребление алкоголя на Елисейских полях и берегах Сены. Эта мера направлена, в частности, на то, чтобы избежать нового всплеска случаев заражения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, требование о ношении защитных масок в помещениях и на улицах французской столицы Парижа вступит в силу с 31 декабря на фоне нового всплеска случаев заражения коронавирусом во Франции.