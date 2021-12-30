Анапа, Краснодарский край, 30 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Затопление участка автодороги произошло в районе Анапы Краснодарского края утром 30 декабря.

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По информации «Кубанских новостей», подтоплен участок на 10 км автодороги село Юровка — станица Раевская — Новороссийск. Движение транспорта ограничено.

Объехать подтопленный участок дороги водителям предлагают по автомобильной дороге «подъезд к хутору Чекон» либо по автомобильной дороге «Андреева гора — станица Варениковская — Анапа».

Отметим, что накануне, 29 декабря, осадками был подтоплен двухэтажный дом в Славянском районе Кубани.