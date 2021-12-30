Саратов, 30 декабря, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Саратовской области впервые за три месяца выявили менее 300 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 30 декабря всего зарегистрировали 132 770 случаев инфицирования, из них 299 — за прошедшие 24 часа. Выздоровели за время пандемии 120 056 пациентов, за сутки выписали 457 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа заболевших за вчерашний день пневмония диагностирована у 51 пациента, с признаками ОРВИ — 248 человек. На стационарном лечении находятся 1260 человек, на амбулаторном — 6417.

В Саратове за прошедшие сутки выявили 170 случаев заражения, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 101 пациент, до 20 лет — 23 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области по состоянию на 27 декабря против коронавирусной инфекции были привиты более 1 млн 195 тыс. человек.

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