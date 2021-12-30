Ставрополь, 30 декабря, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Ставропольском крае приняты меры на случай возможного ухудшения ситуации по коронавирусу в период новогодних праздников. Власти региона намерены создать запасы кислорода и лекарств для амбулаторных больниц и нарастить коечный фонд ковидных госпиталей. Об этом сообщил 29 декабря губернатор края Владимир Владимиров по итогам состоявшегося заседания координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.⠀«Поручил увеличить на 1,5 тыс. мест специализированный коечный фонд и нарастить запасы медицинского кислорода. <…> поручил министерству здравоохранения увеличить запасы лекарств и проверить возможности системы доставки медицинских препаратов для лечащихся на дому», — написал Владимиров на свой странице в соцсети Instagram.

Mos.ru В больнице

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В настоящее время на Ставрополье для пациентов с COVID-19 создано 3770 мест. На днях губернатор заявил, что «необходимости в том, чтобы наращивать коечный фонд в «красной» зоне, нет» и отметил, что свободными остается 24% всех койко-мест.