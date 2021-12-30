Москва, , 09:40 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») обратил внимание СМИ на некорректность трактовки его позиции по законопроекту о гражданстве РФ.

Александр Хинштейн Er.ru

«Рекомендую журналистам, тиражирующим новость, что «депутат ГД предложил лишать оппозиционеров гражданства», внимательно прочитать», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Он поддержал инициативу главы государства и предложил расширить основания для лишения российского гражданства — «чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения».

И далее идет сентенция: «Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ? К сожалению, «ненависть к стране» — категория не юридическая».

Ряд СМИ сделал вывод, что депутат предложил лишать оппозиционеров гражданства РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, внесенным в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным законопроектом урегулированы вопросы, касающиеся порядка и процедуры рассмотрения заявлений и принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации. Документ содержит нормы о паспорте страны. Законопроект является приоритетным, первое чтение инициативы может состояться в начале 2022 года.

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