Фарах, Афганистан, 30 декабря, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Десятки жителей города Фараха на западе Афганистана 29 декабря молились в мечети Эйдгах о ниспослании дождя. Они заявили о намерении собираться в мечети ещё два дня, чтобы помолиться о дожде. Об этом сообщает «8 Собх».

Дарья Антонова ИА REGNUM Молитва

Ранее Международный комитет Красного Креста заявил, что более 60% территории Афганистана страдает от сильной засухи.

Жители Фараха отмечают, что следовавшие друг за другом засушливые годы нанесли серьёзный ущерб сельскому хозяйству.

Афганистан уже третий год подряд сталкивается с малым количеством осадком — снега и дождей.

Ранее жители Кандагара, Парвана и ряда других провинций также молились о ниспослании дождя.