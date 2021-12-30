Тюмень, 30 декабря, 2021, 09:28 — ИА Регнум. На вокзале в Тюмени работает бесплатный кинотеатр для пассажиров. На втором этаже идёт показ популярных новогодних фильмов, сообщает пресс-служба «Российских железных дорог».

Цитата к/ф «Ирония судьбы или С легким паром!». реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Напряжение

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Кинотеатр будет работать до 31 декабря. Для показа отобраны 25 полнометражных картин — «Ирония судьбы, или с легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Джентльмены удачи», а также американские комедии «День сурка», «Один дома» и «Рождественские каникулы».

Зрителей размещают в зале ожидания вокзала на мягких креслах-мешках. При показе соблюдается санитарная дистанция и другие антиковидные меры.