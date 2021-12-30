Кемерово, 30 декабря, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 30 декабря, за минувшие сутки было выявлено 318 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 325 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За это же время 319 пациентов выздоровели, четверо скончались. Медицинскую помощь в настоящее время получают 7170 пациентов с коронавирусом. В стационарах и на домашнем карантине находится 7821 человек.

Всего в регионе выявлено 84 941 случай заражения коронавирусом, 76 062 человека выздоровели, 1709 пациентов скончались.