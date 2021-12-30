Оренбург, 30 декабря, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Оренбургской области услуги государственных и муниципальных организаций, осуществляющих концертную и театральную деятельность, теперь можно получить без предъявления QR-кодов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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Также не нужно подтверждать факт перенесения заболевания COVID-19 в последние шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, указ был подписан 29 декабря. Также в регионе отменили ограничения на заполняемость кинозалов.