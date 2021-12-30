Барнаул, , 08:55 — REGNUM Уходящий 2021 год был очень сложным и насыщенным — избирательная система, люди, которые в ней работают, в очередной раз проходили проверку на прочность. Об этом подводя итоги года, сообщила председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова:

Все на выборы!

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«Две масштабные избирательные кампании, протекающие в сложных условиях пандемии, заставили нас по-другому посмотреть на нашу работу. Мы находили новые подходы к организации выборов, точки соприкосновения со всеми участниками избирательного процесса. Наша работа впервые в таком масштабе была под прицелом общественного наблюдения.

Могу с уверенностью сказать, что все мы достойно справились с поставленными задачами и выдержали испытания. Жизненный и профессиональный опыт, полученный нами, позволит в дальнейшем достигать еще лучших результатов на благо нашей страны и избирателей!

Грядущий 2022 год будет не менее сложным, потому что Алтайский край — абсолютный лидер по числу выборов в органы местного самоуправления».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2021 года численность избирателей Алтайского края составляла 1 792 470 человек. В сентябре регион принял участие не только в выборах депутатов Госдумы РФ, но и Алтайского краевого законодательного собрания.

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