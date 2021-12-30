Берлин, 30 декабря, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В ближайшее время возвращение России в состав «Группы семи» (G7) невозможно. Такое мнение 30 декабря выразила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ее слова приводит агентство DPA.

Анналена Бербок

«В настоящее время невозможно предсказать, когда Россия сможет вернуться в Группу (семи), нынешняя эскалация во всяком случае не делает ситуацию проще», — сказала она.

По мнению Бербок, то, что Москва «исключила себя из этой группы» после воссоединения Крыма с Россией, является «очень болезненным».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря стало известно, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намерена в скором времени встретиться с главой российского МИДСергеем Лавровым.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.