Кабул, , 08:50 — REGNUM Абдулла Абдулла, бывший глава Высшего совета по примирению в свергнутом правительстве Ашрафа Гани, назвал 2021 год решающим годом для Афганистана, но сказал, что в этом году была «упущена уникальная возможность инклюзивного диалога во избежание ненужных трудностей».

Флаг Афганистана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По сообщению информационного агентства «Шафакна» в Афганистане, он опубликовал эту статью 29 декабря в Твиттере на английском языке.

«2021 год стал решающим для Афганистана, — написал Абдулла. — Уникальная возможность инклюзивного диалога во избежание ненужных трудностей была упущена».

Он пожелал своим зарубежным друзьям в 2022 году «здоровья и успехов», сказав, что «молится» за мир во всем мире, стойкость и благополучие афганского народа.

Абдулла отвечал за мирный процесс при двух предыдущих режимах; процесс не дал результатов, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть без политического соглашения после побега Ашрафа Гани и краха правительства и армии.

Захват талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистана считается одним из главных событий 2021 года.

С приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бедность и голод стали почти повсеместными в стране, а агентства по оказанию помощи предупреждают о гуманитарной катастрофе.