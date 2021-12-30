Мадрид, , 08:47 — REGNUM Бывший депутат испанского парламента от партии Podemos Альберто Родригес хочет вернуть себе мандат после отбытия наказания за удар полицейского. Об этом пишет агентство EFE.

Конгресс депутатов. Испания Presidencia de la República Mexicana

Мандат Родригеса был отозван председателем Конгресса депутатов Испании Меричель Батет после того, как он был осужден за нападение на полицейского во время демонстрации.

В своём письме Родригес попросил Батет вернуть ему мандат, который всё ещё остаётся никем не занятым после его отстранения.

При этом ряд парламентских источников рассказал агентству, что Родригес не сможет восстановить свое место, поскольку имеются правила, которые не предусматривают такого восстановления мандата после отбытия наказания.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЦИК Испании нашли замену депутату, ударившему полицейского