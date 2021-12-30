Прага, 30 декабря, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Решение заморозить с 1 января на один год оклады руководителей министерств и ведомств, а также чиновников и депутатов, приняло правительство Чехии. Об этом 29 декабря заявил журналистам чешский премьер-министр Петр Фиала.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

Одновременно с таким шагом в стране от 2% до 6% будет повышен уровень заработной платы медиков, педагогов и соцработников, а также возрастет на 700 крон (примерно €27) размер жалованья полицейских, пожарных и военных. Указанные меры должны быть согласованы чешским парламентом.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря президент Чехии Милош Земан утвердил состав нового правительства республики. Позднее он заявил, что считает слабым звеном в исполнительном органе главу чешского МИД, представителя Пиратской партии страны Яна Липавского.