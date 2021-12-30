Москва, 30 декабря, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Обязательные технические параметры для оружия самообороны, как производимого в России, так и ввозимого из-за рубежа, подготовило Минобороны РФ. Такие нормы содержатся в проекте ведомственного приказа.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж. Давид Черкасский. 1988.СССР Загружают оружие

«Списанное охолощенное оружие не должно быть изготовлено из огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового, сигнального, пневматического оружия и конструктивно сходного с оружием изделия, а также не должно иметь конструкцию, позволяющую в результате внесения обратимых изменений использовать его ствол, затвор, барабан и корпусную деталь для замены соответствующих частей огнестрельного оружия в целях его ремонта, переделки и восстановления поражающих свойств», — приводит текст документа ТАСС.

Также указывается, что конструкция оружия самообороны не должна позволять легко переделать его для стрельбы боевыми патронами. Кроме того, такое оружие должно отличаться по типу применяемого патрона от огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового или сигнального оружия.

Помимо того, отмечается, что на наружных поверхностях ствола, затвора, барабана и корпусной детали охолощенного оружия необходимо указывать индивидуальный номер, страну производства, наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, внесщего технические изменения, а также вид, модель, тип применяемого патрона и год производства списанного оружия. Все эти маркировки должны легко читаться и не должны быть легко уничтожаемыми.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря законопроект, ужесточающий государственный контроль за выдачей огнестрельного оружия, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Василием Пискарёвым.