Улан-Удэ, 30 декабря, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрирован 161 новый случай заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 131 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — добавили в оперштабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 76 235, почти половина из которых выявлено в столице Улан-Удэ. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 70 813 человек, в том числе 298 за последние сутки.