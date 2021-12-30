Ульяновск, 30 декабря, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В Ульяновской области резко снизилось количество вновь подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации ведомства, 29 декабря в регионе официально выявлено 220 носителей новой коронавирусной инфекцией. Это на 30 случаев меньше, чем было подтверждено 28 декабря — таким образом, за последние сутки заболеваемость снизилась на 12%.

Всего в регионе сделано 1 601 669 лабораторных исследований на SARS-CoV-2. Под наблюдением остаются 11 634 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске из-за пандемии коронавируса и роста заболеваемости ОРВИ в 26 школах перешли на дистанционный формат обучения 150 классов. Власти поясняли, что «нет необходимости» закрывать на карантин школы.