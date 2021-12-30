Владивосток, 30 декабря, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Во Владивостоке новогодний фейерверк можно будет увидеть в 22:00 31 декабря на четырех городских площадках: посёлок Трудовое, село Береговое, остров Попова и центральная площадь города. Продолжительность фейерверка по всем адресам — шесть минут, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Пресс-служба администрации Владивостока Владивосток

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пороге 2022 года: итоги, события, поздравления — трансляция»

Читайте также: В Хабаровске запретили фейерверки в новогодние праздники

На центральной площади Владивостока с 11:00 до 23:00 будет работать каток, вечером гостей будут развлекать ростовые куклы, а в 21:00 начнётся иммерсивный спектакль «Сон в зимнюю ночь». Завершится представление световым шоу и ярким салютом.

Празднование Нового года продолжится dj-сетом. Музыка будет звучать с 01:30 до 03:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске в этом году запретили запускать фейерверки в местах массового пребывания людей. Залпы запрещены, в том числе, на главной городской площадке в парке «Динамо».