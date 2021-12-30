Красноярск, 30 декабря, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы 30 декабря лавиноопасно. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

dahu1 Лавина

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис под Новый год — трансляция о природных бедствиях»

Также, по данным синоптиков, 30 декабря в центральных районах Красноярского края днём ожидаются порывы северо-западного ветра 15−18 м/с, метель.

Как сообщало ИА REGNUM, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края прогнозируется гололедица.