Новосибирск, 30 декабря, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Проверку сообщений о взрывных устройствах, якобы заложенных в торговых центрах, проводят сотрудники правоохранительных органов Новосибирска. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Александр Тырышкин Новосибирск

Информация о минировании зданий торговых центров поступила около 06:00 мск, они были немедленно закрыты до наплыва посетителей, все находящиеся в зданиях люди эвакуированы. Отмечается, что сотрудники спецслужб прикладывают максимум усилий, чтобы завершить проверку до открытия торговых центров.

Уточняется, что были эвакуированы люди из как минимум десяти ТЦ в разных частях Новосибирска: ТЦ «Континент», «Аура», «Ройял Парк», «Сан Сити», «Галерея», «Река». В них ведутся поиски взрывоопасных предметов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ложном минировании торгового центра в городе Бухаресте в Румынии.