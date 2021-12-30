Багдад, 30 декабря, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Международная коалиция во главе США завершила все боевые операции на территории Ирака, а также вывела свои войска и технику из республики. Об этом 29 декабря сообщил иракский премьер-министр Мустафа аль-Каземи на своей странице в Twitter.

DVIDSHUB Американцы в Ираке

Он отметил, что теперь роль коалиции будет ограничена только сотрудничеством и консультациями с Багдадом согласно итогам стратегического диалога Ирак — США. Кроме того, глава правительства поблагодарил коалиционные силы за деятельность в Ираке и заверил, что иракские вооруженные силы готовы противостоять террористам.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря представитель иракского генштаба генерал-майор Тахсин аль-Хафаджи объявил, что из республики выведены все иностранные войска. Он добавил, что в стране остались лишь военные советники, которое будут помогать в борьбе с террористическими группировками.