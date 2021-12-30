Хабаровск, 30 декабря, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли РФ утвердило новые условия по льготным займам для предприятий Дальнего Востока.

Myfirstbusiness.ru Цитата со страницы конкурса «Мой первый бизнес»

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«С этим предложением я лично обращался в федеральный центр. Условия более удобного кредитования по линии Фонда развития промышленности прорабатывали почти год.

Действующие условия были рассчитаны преимущественно на крупные предприятия, которым необходимы большие вложения в развитие производства. А с 1 января 2022 года займами смогут воспользоваться и субъекты МСП — на всевозможные стартапы, новые производства», — написал в соцсетях губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Отмечается, что минимальная сумма займа снижена с 20 до 10 млн рублей. Увеличивается доля федерального софинансирования по совместным займам с аналогичным краевым фондом. Теперь доля федеральных средств составит 90%, а региональных — 10% (ранее было 70% на 30%).

На Дальнем Востоке действует шесть региональных фондов, Фонд развития промышленности Хабаровского края был создан самым первым.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии растёт кредитование малого и среднего бизнеса, а также предприятий обрабатывающих производств.