Белый дом подтвердил намеченный на 30 декабря разговор Байдена и Путина
Вашингтон, 30 декабря, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут телефонные переговоры 30 декабря в 15:30 (23:30 мск). Это следует из распространённого Белым домом графика Байдена.
Белый дом. Вашингтон
«Президент проведёт телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ».
Отмечается, что разговор лидеров двух стран состоится в закрытом для прессы режиме.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин планирует «поздно вечером» 30 декабря провести телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом.