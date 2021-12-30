Пекин, 30 декабря, 2021, 05:56 — ИА Регнум. Китай надеется укрепить обмены и сотрудничество с Белоруссией, а также содействовать всестороннему стратегическому партнерству двух стран, заявил 29 декабря высокопоставленный китайский чиновник, передает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и глава Комиссии по политическим и правовым вопросам Центрального комитета КПК Го Шэнкунь выступил с речью во время встречи с первым заместителем премьер-министра Белоруссии Николаем Снопковым по видеосвязи.

Го, который также является китайским председателем межправительственного комитета по сотрудничеству двух стран, сказал Снопкову, который является белорусским председателем комитета, что двусторонние отношения сохранили динамику здорового и устойчивого развития.

Отметив, что в следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Белоруссией, Го призвал обе стороны воспользоваться этой возможностью для совместной реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств, укрепления обменов и сотрудничества, а также продвижения высококачественного сотрудничества в рамках инициативы «Пояса и пути», чтобы постоянно обогащать содержание всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

Снопков пообещал внести позитивный вклад в развитие двусторонних отношений и выразил пожелание, чтобы зимние Олимпийские игры в Пекине прошли с полным успехом.