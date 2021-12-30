Южно-Сахалинск, 30 декабря, 2021, 05:56 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске все виды топлива на АЗС «Роснефти» подорожали перед Новым годом. Цены увеличились на 40−70 копеек за литр, сообщило ИА «Сах.ком».

Иван Шилов ИА REGNUM АЗС

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Бензин марки АИ-92 подорожал на 50 копеек. Теперь литр этого топлива отпускается по цене 50,75 рубля. АИ-95 прибавил в цене также 50 копеек — до 52,45 рубля.

Более всего в Южно-Сахалинске подорожал бензин марки АИ-98 — сразу на 70 копеек до 61,75 рубля за литр.

Стоимость дизтоплива увеличилась на 40 копеек и составила 60,5 рубля.

Ранее цены на АЗС «Роснефти» на Сахалине поднимались 1 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя цена на литр бензина в России за неделю с 20 по 27 декабря выросла на пять копеек и достигла 50,13 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).