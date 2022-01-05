Владивосток, 5 января, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Рыбохозяйственные предприятия Приморья в 2021 году выловили почти 580 тыс. тонн минтая и сельди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Лов рыбы

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Всего рыбаки добыли 770,9 тыс. тонн водных биоресурсов. В том числе 470,2 тыс. тонн минтая и 108,7 тыс. тонн сельди. Квоты освоены на 87% и 84% соответственно.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса, закрытия портов Китая объемы вылова по сравнению с 2020 годом уменьшились на 62,7 тыс. тонн.

В этом году экспорт рыбы и морепродуктов составил 690,4 тыс. тонн на сумму более 1,4 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сахалинской области в 2021 году в рыбной отрасли работали 823 предприятия, из них рыболовством и рыбоводством занимались 641, переработкой и консервированием рыбы и морепродуктов — 182.