В Якутске ввели режим ЧС после того, как собаки загрызли женщину
Якутск, 30 декабря, 2021, 04:40 — ИА Регнум. Причиной гибели 53-летней женщины в Автодорожном округе Якутска названо нападение стаи бездомных собак. На территории округа введён режим ЧС, в целом по городу организации будут функционировать в соответствии с регламентом повышенной готовности, сообщил глава города Евгений Григорьев на своей странице в Instagram.
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Он назвал произошедшее ужасной трагедией и принёс соболезнования родным и близким погибшей.
Говоря о причинах трагедии, он подчеркнул, что власти города работают в рамках правового поля и федерального закона №498. С момент начала действия этого закона за последние два года в Якутске было зафиксировано увеличение количества безнадзорных собак на улицах и случаев их нападения на людей, констатировал Евгений Григорьев.
Он предупредил горожан, что все собаки без бирок будут отлавливаться и попросил прекратить ломать ловушки, которые устанавливают в городе для поимки животных. Мэр также призвал не выпускать собак на самовыгул.
Как сообщало ИА REGNUM, собаки напали на женщину днём 29 декабря, около 12 часов по местному времени. Изначально предполагалось, что женщина умерла от других причин, а её тело животные растерзали позже, но затем она была опровергнута.