Якутск, , 11:08 — REGNUM В столице республики пытаются выяснить причины гибели женщины, которой было 53 года. Её тело обнаружено недалеко от ипподрома, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря старший помощник руководителя СУ СК России по региону Надежда Дворецкая.

Бездомные собаки Марина Каширская © ИА REGNUM

Читайте также: В Якутске стая собак напала на школьника

Обстоятельства смерти якутянки устанавливаются. Следователи осматривают место ЧП и анализируют записи с камер видеонаблюдения. Причины гибели женщины установят после судебно-медицинской экспертизы.

В соцсетях предполагают, что её могли растерзать собаки. Ещё по одной версии, бродячие животные изуродовали тело женщины уже после её смерти.

«По данным врачей скорой помощи, женщина скончалась от естественных причин и уже потом её тело начали терзать собаки. В целом считаю такие ситуации недопустимыми. Дальше эти собаки-людоеды будут нападать на живых. Их нужно отловить и утилизировать», — высказал мнение общественник Антон Жондоров на своей странице в FaceBook.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске остро стоит проблема бродячих собак. Животные уже неоднократно нападали на людей, в том числе возле ипподрома.