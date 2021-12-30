Владивосток, , 04:41 — REGNUM В 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» во Владивостоке новую жизнь обрели шесть общественных пространств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Владивосток Дмитрий Кобзев © ИА REGNUM

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«Появилась общественная территория на сопке Бурачка, прогулочная зона на улице Тунгусской и набережная в районе Второй Речки, сквер Комсомольцев, Матросский сквер. Сейчас завершают работы и на набережной в районе улицы Татарской. На финишной прямой — работы по благоустройству Покровского парка и прибрежной территории в районе Ахлёстышева», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тверской области в 2022 году планируется реализовать 80 проектов комфортной городской среды в 39 муниципалитетах.