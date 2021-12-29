Лос-Анджелес, США, 30 декабря, 2021, 02:21 — ИА Регнум. Один из ведущих продюсеров сериала «Супермен и Лоис» Тодд Хельбинг дал понять, что во втором сезоне шоу появятся несколько новых злодеев. Об этом 29 декабря сообщает портал Screen Rant.

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Во время очередного интервью Хельбинг сказал, что хотя злодеи и не будут действовать совместно, они будут передавать «эстафету» друг другу. Продюсер добавил, что один из плохих парней будет сосредоточен на Супермене, а другой — на его жене Лоис.

«Они не работают вместе, но в этом сезоне они отлично ладят. Один из них выходит на первый план и во многих отношениях он гораздо сильнее другого. Потребуется целая команда, чтобы остановить этого человека, но не таким способом, как в прошлом году», — сказал Хельбинг.

Напомним, сериал «Супермен и Лоис» телеканал The CW показывает с 23 февраля 2021 года. Главные роль в шоу исполняют Тайлер Хеклин (Супермен) и Битси Таллок (Лоис Лэйн), сыновей Супермена играют Джордан Эльзасс и Александр Гарфин.