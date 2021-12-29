Пекин, 30 декабря, 2021, 02:03 — ИА Регнум. Рекордный товарооборот в $140 млрд ожидают по итогам 2021 года Китай и Россия. Об этом 29 декабря сообщил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Как уточнил дипломат, по данным таможенной статистики, с января по декабрь 2021 года объём товарооборота между КНР и Россией составил $130,4 млрд. Это на 33,6% больше, если сравнить с аналогичным периодом 2020 года. Это рекордный показатель, и по итогам года ожидается, что товарооборот между двумя странами превысит $140 млрд.

Дипломат отметил, что по итогам года наблюдается рост в 14 раз: с $8 миллиардов в 2000 году до $107,77 миллиарда в 2020 году. По словам посла Китая, важнее то, что сотрудничество между КНР и Россией не только возросло количественно, но и существенно улучшилось качественно за счёт оптимизации структуры торговли.

Также Чжан Ханьхуэй рассказал о завершении подготовки «Дорожной карты по высококачественному развитию китайско-российской торговли товарами и услугами». Над её созданием трудились министерство коммерции Китая и Министерство экономического развития России, она содержит подробный план по достижению цели, поставленной руководством двух государств, — товарооборота в $ 200 млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол РФ в Китае Андрей Денисов рассказал о рекордном товарообороте между двумя странами за 11 месяцев 2021 года.