Тбилиси, 30 декабря, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Официальная супруга Михаила Саакашвили Сандра Рулофс заявила, что Грузии угрожает растущее в стране влияние России, сообщает 30 декабря грузинский телеканал «Формула».

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Во всём виноваты русские!»

«У нас, несомненно, нет времени, мы видим, что мы с каждым днём теряем территории вокруг, российское влияние тоже растет… Меня пугает, что отток молодёжи за рубеж продолжается, власть — открыто пророссийская и не один раз она открыто выступает против Европы, — я вижу в этом большую угрозу. Инвесторы больше не смотрят в сторону Грузии, туристы не приезжают…» — сказала Рулофс.

Рулофс подчеркнула особо опасный характер влияния России на Грузию.

«Вы тоже ощущаете влияние русского языка, русское влияние. Они проникают в мозг, и с детства это становится нормой. Освободиться от этого очень трудно. У меня такое ощущение, что мы как страна находимся в свободном падении и нам нужно срочно по пути получить парашют», — заявила Рулофс.

Напомним, что в октябре Михаил Саакашвили заявил о своей новой жене — депутате Верховной рады Украины Елизавете Ясько, однако официального подтверждения его развода с Сандрой Рулофс пока не имеется.