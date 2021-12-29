Крупнейшую в истории ОАЭ партию наркотиков задержали в Дубае
Дубай, ОАЭ, 30 декабря, 2021, 01:05 — ИА Регнум. Таможня эмирата Дубай пресекла попытку ввоза крупнейшей в истории ОАЭ партии наркотиков. Об этом со ссылкой на правоохранителей 29 декабря сообщает интернет-издание Al-Khaleej Online.
Сотрудники морского таможенного центра проанализировали данные мониторинга перевозок и заподозрили наличие запрещённых веществ в одном из прибывших из арабской страны контейнеров. В связи с этим его подвергли дополнительной процедуре проверки.
Издание отмечает, что на прошлой неделе таможней уже была пресечена попытка ввоза в Дубай девяти миллионов таблеток этого вызывающего наркозависимость синтетического психостимулятора.
Как сообщало ИА REGNUM, служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Киргизии за 11 месяцев 2021 года изъяла более 3,5 тонны наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров.