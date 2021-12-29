Дубай, ОАЭ, 30 декабря, 2021, 01:05 — ИА Регнум. Таможня эмирата Дубай пресекла попытку ввоза крупнейшей в истории ОАЭ партии наркотиков. Об этом со ссылкой на правоохранителей 29 декабря сообщает интернет-издание Al-Khaleej Online.

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Сотрудники морского таможенного центра проанализировали данные мониторинга перевозок и заподозрили наличие запрещённых веществ в одном из прибывших из арабской страны контейнеров. В связи с этим его подвергли дополнительной процедуре проверки.

представитель таможни Дубая «После проведения первоначального исследования изъятых материалов в мобильной лаборатории таможни Дубая было обнаружено, что изъятое вещество является измельчённым каптагоном в количестве около 1,5 тонны и оценочной стоимостью $381 миллион».

Издание отмечает, что на прошлой неделе таможней уже была пресечена попытка ввоза в Дубай девяти миллионов таблеток этого вызывающего наркозависимость синтетического психостимулятора.

Как сообщало ИА REGNUM, служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Киргизии за 11 месяцев 2021 года изъяла более 3,5 тонны наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров.