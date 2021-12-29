* запрещённая в России организация

Кабул, 29 декабря, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что выступает за неприкосновенность частной жизни граждан. Об этом сообщает 29 декабря региональный офис информационного агентства «Тасним».

(сс) Olgamielnikiewicz Кабул, Афганистан

Как заявил руководитель министерства Мохаммад Халид Ханафи, всем органам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было запрещено нарушать границы чьей-либо частной жизни.

В распространённом заявлении отмечено, что никто не имеет права вторгаться в частную жизнь граждан, а нарушители этого правила будут подвергнуты наказанию и изгнаны из рядов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Министерство также призвало граждан в случае ненужных проверок их мобильных телефонов, домов, магазинов и нарушения конфиденциальности обращаться в ближайший отдел по вопросам безопасности.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Каххар Балхи заявил, что новое правительство намерено обеспечить выполнение указа об амнистии, и заверил, что бывшие правительственные служащие не будут подвергаться преследованиям за противодействие талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в прошлом.

«Если какой-либо член Исламского Эмирата не подчинится указу об амнистии, он будет наказан по закону», — сказал Балхи, добавив, что «сообщения о жестоком обращении с военнослужащими и служащими бывшего правительства тщательно расследуются», а «слухи не заслуживают доверия без доказательств».