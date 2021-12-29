Вашингтон, 29 декабря, 2021, 23:36 — ИА Регнум. Агенты пограничного патруля США в секторе Дель-Рио за неделю задержали нескольких нелегалов, ранее осуждённых за насилие над совершеннолетними, пытавшихся вновь проникнуть в Соединённые Штаты, сообщает 29 декабря Fox News.

Жертвы насильников

Новость появилась на фоне продолжающихся усилий пограничной службы по борьбе с большим количеством нелегалов, пересекающих границу.

В частности, патруль задержал мужчину из Гондураса, который в 2020 году был депортирован из США после того, как отбыл четыре года в тюрьме за сексуальное насилие над ребенком.

В этот же день агенты задержали гражданина Мексики, ранее судимого за развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Мужчина был депортирован в 2019 году после шести лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что полиция в долине Рио-Гранде за сутки зарегистрировала 2284 нелегальных иммигранта. С 1 октября в район прибыли 101 808 нелегалов, что на 163% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом известно о более чем 9,5 тысячи случаев побегов за этот период.