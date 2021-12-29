Пекин, 29 декабря, 2021, 22:55 — ИА Регнум. На околоземную орбиту успешно выведен экспериментальный спутник связи «Шиянь-9», сообщает 29 декабря Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Космический спутник

Отмечено, что спутник выведен на орбиту Земли в рамках последнего китайского космического запуска в 2021 году.

Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-3B» со спутником на борту был осуществлён 30 декабря в 00:43 по Пекинскому времени (29 декабря, 19:43 мск) с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань.

Спутник связи «Шиянь-9» предназначен для обеспечения многополосной связи, а также для испытаний технологии высокоскоростной передачи данных через орбитальный аппарат.