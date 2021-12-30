Степанакерт, , 19:46 — REGNUM В Степанакерте 27 декабря Фонд развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив «Наследие и Прогресс» организовал новогоднее мероприятие для 600 детей из семей погибших, раненых и вынужденных переселенцев 44-дневной войны.

Новогодняя ёлка в Степанакерте © Фонд «Наследие и прогресс»

Новогодняя ёлка в Степанакерте © Фонд «Наследие и прогресс»

Участников мероприятия по видеообращению поздравил президент фонда «Наследие и Прогресс», академик Российской академии наук, директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова Арамаис Камалов.

Видеообращение Арамаиса Камалова © Фонд «Наследие и прогресс»

Специальным гостем мероприятия стал заместитель председателя постоянной комиссии по делам семьи, женщин и детей Государственной Думы РФ, депутат от партии «Единая Россия» Виталий Милонов, который в воплощении Деда Мороза сам вручал арцахским детишкам подарки.

Виталий Милонов на новогодней ёлке в Степанакерте © Фонд «Наследие и прогресс»

Подарки были индивидуально подобраны согласно письмам, которые ребята сами писали Деду Морозу. Для детей и их родителей было организовано угощение и интересная шоу-программа.

Новогодняя ёлка в Степанакерте © Фонд «Наследие и прогресс»

30 декабря при поддержке фонда «Наследие и Прогресс» будет также организовано праздничное мероприятие для детей русской общины Арцаха.